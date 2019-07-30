شكرا لقرائتكم شوقى غريب يستقر على المباريات الودية استعداداً لأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، لحسم المباريات الودية التى يخوضها خلال معسكر سبتمبر المقبل، ضمن برنامج الإعداد لأمم افريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، الأسبوع المقبل.

واستقر شوقي غريب، على خوض وديات مع منتخبات أسيوية أو أوربية خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر المقبل، حيث تعذر خوض مواجهات مع منتخبات افريقية بسبب انشغالها بخوض التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بعد تأجيل المرحلة النهائية من التصفيات، علما بأن منتخب مصر تم إعفائه منها لأنه صاحب الأرض فى البطولة التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الاولمبى 4 وديات خلال شهرىّ سبتمبر وأكتوبر المقبلين استعداداً لبطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد .