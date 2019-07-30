شكرا لقرائتكم شوقى غريب يستقر على المباريات الودية استعداداً لأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستقر شوقي غريب، على خوض وديات مع منتخبات أسيوية أو أوربية خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر المقبل، حيث تعذر خوض مواجهات مع منتخبات افريقية بسبب انشغالها بخوض التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بعد تأجيل المرحلة النهائية من التصفيات، علما بأن منتخب مصر تم إعفائه منها لأنه صاحب الأرض فى البطولة التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب الاولمبى 4 وديات خلال شهرىّ سبتمبر وأكتوبر المقبلين استعداداً لبطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد .
كانت هذه تفاصيل خبر شوقى غريب يستقر على المباريات الودية استعداداً لأمم أفريقيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.