شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يستعد للأهلي الليبي أمام النجوم السعودي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي، بقيادة محمود جابر، إقامة مباراة ودية مع فريق النجوم السعودي، في 9 أغسطس المقبل علي ستاد الاسماعيلية، وذلك استعداداً لمواجهة الأهلي بني غازي الليبي، في دور ال 32 للبطولة العربية . وينتظر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى إعلان لجنة المسابقات باتحاد الكرة المواعيد النهائية لبطولة الدورى فى الموسم الجديد، تمهيدا للاستقرار على توقيت المعسكر الخارجى للدراويش. وتفاضل إدارة النادى الاسماعيلي بين أكثر من عرض لإقامة معسكر خارجى للدراويش وفى ظل غموض الموقف فى الجبلاية يسود اتجاه داخل الاسماعيلى لدخول الفريق معسكر مغلق بالاسكندرية .

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