شكرا لقرائتكم سعد سمير يبدأ برنامجه التأهيلي استعداد للعودة للمنافسة على مركزه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعاد سعد سمير ببرنامج تأهيلي محدد من الطبيب الألماني المعالج له، ويقوم بتنفيذه داخل ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالنادي، ويشتمل البرنامج على الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات، وجزء خاص بالكرة إلى جانب جلسة في "الجيم"، تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي وتجهزه للمرحلة المقبلة، وكان سعد سمير قد عاد من ألمانيا بعد خضوعه لفحص طبي جديد، وأدى اللاعب هناك جزءا من البرنامج العلاجي والتأهيلي.
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