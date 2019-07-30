نادي 6 أكتوبر يتعاقد مع لاعب الأهلي الأسبق

تعاقد عدد من مسئولو نادي 6 أكتوبر مع أحد أندية القسم الثالث في مجموعة الجيزة، وكان التعاقد مع اللاعب عبد الحميد شبانة مهاجم الأهلي الأسبق في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد أملا في المنافسة على الصعود للقسم الثاني في الموسم الكروي القادم، وفريق 6 أكتوبر يقوده فنياً المدرب أحمد عبد الغني، لاعب حرس الحدود الأسبق، ويأمل مجلس إدارة أكتوبر إلى الصعود بعدما كان قريباً في الموسم الماضي حتى الأسابيع الأخيرة من الدوري.

والمجموعة الخامسة تشهد للقسم الثالث منافسة حامية بين أكثر من فريق ويأتي وعلى مقدمة رأسها نادي جولدي والشرقية للدخان وجينيس إضافة إلى فريق نادي 6 أكتوبر، كما أن اتحاد الكرة وافق على أن تقوم أندية القسم الثالث بسداد رسوم المشاركة في مسابقة الدوري للمناطق بدلاً من اتحاد الكرة، حتى تستفيد المناطق مادياً من هذه الرسوم.