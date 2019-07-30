رسمياً.. الأهلي يعلن ضم محمود متولي 5 سنوات

الموجز أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلى عن تعاقد الفريق مع محمود متولى مدافع الإسماعيلى ابتداءً من الموسم الجديد. وبذل أمير توفيق جهودًا كبيرة فى إنهاء الإجراءات الإدارية والمالية بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى والمفوض بشئون كرة القدم، وذلك فى إطار الخطة الكاملة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلى وجماهيره على الصعيدين المحلى والقارى. وكان "اليوم السابع" قد أعلن انضمام محمود متولى للأهلى بشكل رسمى منذ يومين، كما أكد صباح اليوم اجتياز اللاعب للكشف الطبى وانضمامه لتدريبات الفريق.

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