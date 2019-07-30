إحتمال مشاركة موراي في دورة سينسيناتي

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أقر لاعب كرة المضرب البريطاني أندي موراي الاثنين انه يقترب من معاودة اللعب مجددا في مباريات الفردي، على ان يكون السيناريو الافضل المشاركة في دورة سينسيناتي الاميركية التي تنطلق بعد اسبوعين.

وافاد موراي (32 عاما) على هامش دورة واشنطن التي يخوض منافساتها في الزوجي الى جانب شقيقه جايمي الذي أحرز معه لقب كأس ديفيس 2015 "سألعب مباريات الفردي عندما اشعر باني ساكون جاهزا. سأتدرب للفردي وساتابع اللعب في الزوجي، وسارى ماذا سيحصل كل اسبوع. ساسير على هذا الطريق حتى اشعر بأني جاهز".

وتابع الفائز بثلاثة القاب كبرى في دورات الغراند سلام "السيناريو الافضل سيكون سينسيناتي. في حال لم اشارك، اذا سيتوجب عليّ الانتظار لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة. لا ارغب في ان العب مباراتي الاولى في الفردي مع تحديد الفائز من خمس مجموعات".

ولم يخض اللاعب الاسكتلندي سوى مباريات الزوجي منذ تعافيه من عملية جراحية في الورك في كانون الثاني/ يناير الماضي، ففاز بعد عودته الى الملاعب في حزيران/ يونيو الماضي بلقب الزوجي في دورة كوينز إلى جانب الاسباني فيليسيانو لوبيز. ولم يكن النجاح حليف موراي في دورة ايستبورن، لكنه بلغ الدور الثالث لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، في منافسات زوجي المختلط الى جانب الاميركية سيرينا وليامس.