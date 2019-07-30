دونادوني مدربا لشنزن الصيني

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أعلن نادي شنزن أف سي الصيني لكرة القدم الذي يصارع للبقاء ضمن مصاف أندية الدرجة الاولى الثلاثاء، تعيين لاعب الوسط الدولي ونجم ميلان السابق الإيطالي روبرتو دونادوني مدربا له.

واشار شنزن في بيان إلى أن المدرب الإيطالي "يتمتع بخبرة كبيرة".

وامضى دونادوني (55 عاما) الذي سبق له أن اشرف على تدريب المنتخب الايطالي بين عامي 2006 و2008، مسيرته التدريبية في بلاده، قبل أن يقيله بولونيا في حزيران/ يونيو 2018 قبل عام من إنتهاء عقده وبعد ثلاثة اعوام من تسلمه مهامه.

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وسيخلف دونادوني مدرب ريال مدريد الاسباني السابق خوان رومان لوبيز كارو.

وامام دونادوني 10 مباريات لانقاذ شنزن من الهبوط الى الدرجة الثانية، علما ان الفريق يحتل المركز ما قبل الاخير في الترتيب برصيد 14 نقطة، ولم يفز سوى بثلاث مباريات بعد 20 اسبوعا.

وسيشرف اللاعب الدولي السابق على مباراته الاولى مع فريقه الجديد الجمعة عندما يستقبل على ارضه بيجينغ رينهي صاحب القاع.