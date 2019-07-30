متولي في الأهلي.. هل يصبح البديل الأمثل لتعويض حجازي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

منذ السابع عشر من يوليو 2017 وبالتحديد وقت رحيل أحمد حجازي إلى صفوف وست بروميتش وإدارة الأهلي تحاول إيجاد البديل الكفء لتعويض غياب مدافع الفريق الأحمر خاصة بعدما أصبح أحد أعمدة الفريق الإنجليزي الأساسية.

حجازي كان بمثابة "السد" أمام هجمات المنافسين، أثر رحيله على خط دفاع الأهلي بشكل كبير، حيث عانى الفريق الأحمر من تراجع أداء بعض مدافعيه إلى جانب الإصابات التي تعرض لها سعد سمير، محمد نجيب ورامي ربيعة.

خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2017/2018 انضم أيمن أشرف لاعب سموحة إلى صفوف الأهلي لشغل مركز قلب الدفاع.

المركز الأساسي لأيمن هو الظهير الأيسر، ولكن حسام البدري -مدرب الأهلي في ذلك الوقت- أكد وقت التعاقد معه أنه يرغب في الاستعانة به في مركز قلب الدفاع بجوار سعد سمير أو رامي ربيعة.

وعلى الرغم من أن خط دفاع الأهلي كان هو الأقوى خلال الموسمين الماضيين ببطولة الدوري حيث تلقت شباكه 19، 20 هدفًا -على الترتيب- إلا أن الفريق الأحمر عانى من الأخطاء الدفاعية الساذجة التي كلفته خسارة نهائيي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد والترجي في نسختي 2017 و2018.

تعاقب على خط دفاع الأهلي بعد أيمن أشرف كل من: ساليف كوليبالي، أحمد علاء وياسر إبراهيم بجانب عودة رامي ربيعة من الإصابة بشكل تدريجي ومشاركته في المباريات الأخيرة للفريق قبل نهاية الموسم.

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كوليبالي قضى في صفوف الأهلي 6 أشهر فقط (1980 دقيقة) خاض خلالها 9 مباريات بالدوري و13 مباراة بدوري أبطال أفريقيا (نسختي 2018، 2019).

أحمد علاء، انضم إلى صفوف الأهلي مطلع موسم 2018/2019 قادمًا من الداخلية، شارك مع الفريق الأحمر خلال 6 مباريات فقط (5 بالدوري ومباراة بكأس مصر) بواقع 430 دقيقة.

ياسر إبراهيم -آخر المنضمين إلى القلعة الحمراء قادمًا من سموحة في يناير 2019- شارك بالقميص الأحمر خلال 18 مباراة (13 بالدوري- 5 بدوري أبطال أفريقيا) بواقع 1463 دقيقة.

وقبل مطلع الموسم الكروي الجديد فضلت إدارة الأهلي التعاقد مع مدافع مخضرم يتمتع بالخبرات المميزة في خط الدفاع ليتم توجيه الأنظار إلى محمود متولي لاعب الإسماعيلي.

صاحب الـ26 عامًا كان ضمن قائمة أولوليات الأهلي منذ عدة أشهر، وكانت إدارة القلعة الحمراء ترغب في إتمام التعاقد مع لاعب الدراويش وسط اهتمامت سابقى من جانبي ناديي بيراميدز والزمالك.

متولي بات لاعبًا في صفوف الفريق الأحمر، وتعول عليه جماهير الأهلي الكثير لتعويض رحيل حجازي وسد الثغرات الدفاعية للفريق.

وبالنظر لأرقام اللاعب في الموسم الماضي فقد شارك بقميص الدراويش في 22 مباراة بواقع 1759 دقيقة سجل خلالهم 6 أهداف.