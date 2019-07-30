محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أكد مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك 80 ناديا تقدموا بطلبا من أجل عقد جمعية عمومية طارئة لتعديل لائحة النظام الأساسي.
وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، قد تقدم باستقالته بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019.
وأشار المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريحات لمصراوي: "تلقينا 80 طلبا من أجل عقد جمعية عمومية طارئة لتعديل لائحة النظام الأساسي".
وواصل يتم الدعوة للجمعية العمومية اذا ارسل 55 نادي طلبا بهذا الأمر".
واختتم "تم الاستقرار على تعيين لجنة لتعديل لائحة النظام الأساسي وسيتم الإعلان عنها في الجمعية العمومية القادمة، وستضم كلا من كمال درويش وحرب الدهشوري والمستشار أحمد الشريف، بالإضافة لأسماء أخرى لم يتم الاستقرار عليها بعد".
كانت هذه تفاصيل خبر الأندية تدعوة لعمومية طارئة لتعديل لائحة اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.