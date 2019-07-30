مصابو الأهلي الأربعة يقتربون من العودة للملاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

واصل مصابو النادي الأهلي برامجهم العلاجية تمهيدا للعودة للمشاركة في المباريات المرحلة المقبلة، في الوقت الذي حصل فيهم اللاعبون على راحة من التدريبات لمدة 4 أيام بعد انتهاء منافسات بطولة الدوري.

وبدأ محمد محمود، لاعب الأهلي، تدريبات الكرة ضمن المرحلة الجديدة في برنامجه التأهيلي، تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي.

وكان محمود أجرى جراحة الرباط الصليبي، وقام بتنفيذ برنامج علاجي وفقا لما حدده الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة.

وتستمر فترة تأهيل محمد محمود إلى ثلاثة أسابيع، قبل أن يبدأ تنفيذ برنامج بدني لتجهيزه للعودة للملاعب.

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كما بدأ سعد سمير مدافع الفريق، في تنفيذ برنامجه التأهيلي بعد عودته من ألمانيا وخضوعه لفحوصات طبية جديدة للاطمئنان على حالته، والتعرف على مدى التعافي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة صن داونز بجزع في رباط الركبة.

كما واصل شريف إكرامي، حارس الفريق، استكمال برنامجه التأهيلي إلى جانب جلسات في الجيم، تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

ومن المنتظر عودة إكرامي للتدريبات عقب عودة الأهلي من جنوب السودان، وخوض مباراة الذهاب أمام فريق "اطلع برة" في ذهاب دور الـتمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.

وخضع كريم نيدفيد، لجلسات في "الجيم" بالإضافة إلى العلاج الطبيعي، ضمن البرنامج الذي يخضع له، بعد جراحة غضروف الركبة التي أجراها في ألمانيا.

وينفذ اللاعب برنامجا علاجيا وتأهيليا خاصا به ،عقب عودته من ألمانيا مؤخرا، حيث خضع لفحص طبي جديد للاطمئنان على حالته؛ تمهيدا لعودته من جديد إلى المران الجماعي مع الفريق.