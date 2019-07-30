محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أكد مصدر مسؤول في اتحاد الكرة أن هناك استقرارً بشكل كبير على تعيين لجنة تضم 5 أسماء من بينهم عنصر نسائي لإدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت، لحين إجراء الانتخابات.
كان مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة، قد تقدم باستقالته بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019.
وأشار المصدر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك لجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تستعد لزيارة مصر الأسبوع المقبل للوقوف على آخر أوضاع اتحاد الكرة.
وكشف المصدر أن لجنة فيفا من المقرر أن توافق على تعيين لجنة تضم 4 أعضاء مع المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ثروت سويلم لتسيير أمور الاتحاد خلال الفترة المقبلة.
وأفاد المصدر أنه تم الاستقرار على تواجد محمد فضل وزكريا ناصف وأحمد عبدالله في اللجنة بجانب ثروت سويلم، على أن يتم اختيار عنصر نسائي للتواجد باللجنة.
واختتم المصدر تصريحاته مشيرا الى أنه تم الاستقرار على تعيين محمد فضل، مشرفا على منتخب مصر في الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لـ"الخليج 365": فضل مشرفًا على منتخب مصر.. ولجنة لإدارة اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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