محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
قال عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات بالأهلى، إن باب الصفقات الصيفية الخاصة بالفريق الأول لم يُغلق بعد، لافتًا إلى أن صفقة محمود متولي أُنهيت في السادسة صباحًا.
وأنهى الأهلي صفقة محمود متولي مدافع النادي الإسماعيلي، وتم الإعلان عنها بشكل رسمي صباح اليوم الثلاثاء.
وخلال تصريحات خاصة لمصراوي قال القيعي: "النادي سيقوم بتنفيذ كافة مطالب الجهاز الفني فيما يخص التدعيمات المطلوبة حتى يستطيع الفريق المنافسة علي كافة البطولات".
وأضاف القيعى: "أنهينا صفقة محمود متولي في السادسة صباح اليوم، كانت هناك بعض المناقشات مع إدارة الإسماعيلي لكن في النهاية توصلنا إلي اتفاق نهائي ليٌصبح اللاعب بعدها في القلعة الحمراء".
وواصل: "سهرنا حتي السادسة صباحا لإتمام الصفقة،أمير توفيق مدير التعاقدات تواجد في مدينة الإسماعيلية مساء أمس، تابعت معه كافة الأمور عبر الهاتف".
وأتم :" نتطلع دائما لتلبية مطالب الجهاز الفني وتوفير كافة عوامل النجاح المطلوبة".
كانت هذه تفاصيل خبر القيعي لمصراوي: باب الصفقات لم يُغلق.. وأنهينا ملف متولي السادسة صباحًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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