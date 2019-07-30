أمير توفيق: هناك تبادل صفقات بين الأهلي والإسماعيلي مستقبلا.. ونحترم علي جبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن الفترة المقبلة سوف تشهد وجود تعاون وتبادل صفقات بين الأهلي والإسماعيلي.

وأعلن الأهلي بشكل رسمي تعاقده مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وصرح أمير توفيق لـ"الخليج 365" في وقت سابق بأن الصفقة كلفت الأهلي 15 مليون جنيه.

وأشار مدير تعاقدات النادي الأهلي في تصريحات لبرنامج "كلام في الجون" عبر إذاعة "راديو هيتس" "في الفترة القادمة، هناك تبادل صفقات مع الإسماعيلي".

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وشدد "هناك صفحة جديدة بين الأهلي والإسماعيلي من اجل بناء علاقات قوية بين الطرفين، سوف يكون هناك تعاون مثمر، الإسماعيلي سوف يستفيد".

وأضاف "لا يوجد ما يمكن قوله بشأن محمد مجدي أفشة لاعب بيراميدز".

وكان "الخليج 365" قد كشف في وقت سابق كواليس المفاوضات الخاصة برحيل مجدي أفشة من نادي بيراميدز للأهلي، ودخول الزمالك في الصفقة.

وواصل "علي جبر مدافع بيراميدز لاعب محترم وصاحب تاريخ، نحترمه بشدة، لكن حاليا الأهلي تعاقد مع محمود متولي".

واختتم "القائمة الأفريقية أمر يخص الجهاز الفني للنادي الأهلي، لا يمكن الحديث عن هذا الملف، وبالتأكيد الأمر موضع دراسة جهاز الكرة".