عماد السيد: الزمالك تأثر بضغط المباريات.. وسبب واحد وراء رحيلي عن الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد عماد السيد، حارس مرمى الاتحاد السكندري، أنه استفاد من تجربته في نادي الزمالك، لافتًا إلى أنها كانت ناجحة بكل المقاييس، على الرغم من الضغوطات التي عانى منها.

عماد السيد أتم انتقاله إلى صفوف الاتحاد السكندري بشكل نهائي قادمًا من الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخلال تصريحات تلفزيونية لتايم سبورت قال السيد: "استفدت من تجربة الزمالك، كانت ناجحة برغم الضغوطات".

وأضاف: "حققنا مكاسبة كبيرة بالتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية والسوبر السعودي".

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وتابع: "قضيت فترة جيدة في صفوف الزمالك، كانت هناك منافسة شريفة بيني وبين عمر صلاح ومحمود عبد الرحيم "جنش" استفاد منها النادي في نهاية الأمر".

وأكمل: "جنش من أفضل حراس المرمى كلاعب وكشخصية، كان لدينا طموحات واجتمعنا على هدف واحد وهو مصلحة نادي الزمالك".

وواصل: "كنت أتمنى خوض مباريات بشكل أكبر للظهور بكشل أفضل، في النهاية أوجه الشكر لنادي الزمالك والاتحاد".

وبسؤاله عن أسباب تراجع أداء الزمالك في مباريات الدور الثاني عنها في الدور الأول قال: "المشكلة كانت في ضغط المباريات، لم نحصل على الراحة الكافية، الإجهاد أثر فينا كلاعبين".

وعن رحيله إلى صفوف الاتحاد السكندري قال: "أنا من طلب الرحيل عن الزمالك، عندما علمت بمفاوضات الزمالك مع محمد عواد تيقنت أنني لن أكون متواجد بشكل أساسي، فضلت الرحيل لإثبات دوري في نادي آخر".