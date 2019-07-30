الأهلي يكشف كواليس صفقة متولي ورفض "العروض المغربية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، كواليس صفقة انتقال محمود متولي للقلعة الحمراء من صفوف النادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن الأهلي رسميا تعاقده مع متولي ليدعم خط دفاع الفريق في الفترة المقبلة.

وقال أمير توفيق في تصريحات لـ"الخليج 365": "نتابع متولي منذ الشتاء الماضي، هو لاعب مميز، يمتلك خبرات دولية، بجانب خبرات محلية لتواجده مع فريق بحجم الإسماعيلي لسنوات".

وواصل: "متولي معتاد على الضغوط الجماهيرية، وهذا سوف يُسهل من عملية تأقلمه مع الفريق وأحد أسباب تمسكنا بالتعاقد معه ليكون ضمن كتيبة القلعة الحمراء".

وأضاف: "النادي الإسماعيلي كانت له بعض التطلعات المالية المرتفعة، المفاوضات كانت منذ فترة طويلة وليس وليدة الأيام الماضية فقط".

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وصرح: "محمود الخطيب رئيس النادي أيضا تدخل من أجل انهاء الأمور لصالح الأهلي، وتحدث مع مسؤولي الإسماعيلي، حتى وصلنا للاتفاق النهائي للصفقة".

وأكد: "متولي في الأهلي مقابل 15 مليون جنيه، سيتم دفع 10 ملايين جنيه بشكل فوري، و5 ملايين جنيه في شهر يناير المقبل".

وأضاف: "الإسماعيلي له الأولوية في التعاقد مع لاعبين من النادي الأهلي في الفترة المقبلة، تلك الصفقة ستكون مجرد بداية لتعاون مميز بين الناديين".

وشدد: "متولي تمسك بالتواجد بالنادي الأهلي، رفض عروضا بمقابل مادي يفوق ما عرضناه عليه، لم يفكر في تلك العروض من الأساس، رفضه كان قاطعا وأعلن رغبته في الانتقال للأهلي".

واستكمل: "هناك تضحيات قام بها متولي من أجل الأهلي، رفض عروضا مغرية جدا، هذا الأمر كشف لنا شخصية اللاعب وكيف هو متمسك بالأهلي، وهذا يُعطي مؤشر أن اللاعب سيكون له دور كبير مع الأهلي".

واختتم: "متولي يتواجد في القاهرة منذ فترة، نشكر النادي الإسماعيلي ومسؤوليه على الاحترام الذي وجدناه طوال فترة المفاوضات، وصلنا في النهاية لاتفاق يُرضي جميع الأطراف".