ثاني صفقاته الصيفية.. الأهلي يضم مدافع الإسماعيلي رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي، تعاقد الأهلي مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي ابتداءً من الموسم الجديد.

وكشف الموقع الرسمي للأهلي، عن انضمام متولي رسميا للفريق الأحمر، دون الكشف عن أي تفاصيل تخص الصفقة سواء فترة الانتقال أو قيمته.

وتعد صفقة متولي هي ثاني صفقات الأهلي الصيفية بعد ضم أليو ديانج لاعب وسط مولودية الجزائر.

ولعب متولي صاحب الـ26 عاما، الموسم الماضي في 22 مباراة بالدوري، وسجل 6 أهداف، و4 مباريات بدوري الأبطال، و3 مباريات بكأس مصر.