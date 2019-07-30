في ريال مدريد. الحلم هو بوغبا والهدف هو المال

تواجد الأسبوع الماضي فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الحالي في تورنتو من أجل تسريع المفاوضات مع اللاعبين بهدف اقناعهم بفكرة الرحيل عن النادي وجمع المال اللازم للتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا. ويمتلك ريال مدريد في قائمته بالوقت الحالي 30 لاعبا ومع وصول الفرنسي المنتظر من صفوف مانشستر يونايتد يتوقع ان يتحول الفريق الى 31 لاعبا بينما يرغب الفرنسي زيدان في تواجد 23 لاعبا فقط في صفوف الفريق في الموسم المقبل مما سيدفع النادي للتخلص من قرابة 8 لاعبين. هناك لاعبين في طريقهم للرحيل عن النادي مثل خاميس رودريغيز المطلوب من قبل أتلتيكو مدريد ونابولي وكذلك غاريث بيل القريب من الدوري الصيني. ويأمل فلورنتينو بيريز في اقناع ابراهيم دياز بفكرة الرحيل عن صفوف ريال مدريد لمدة موسم على سبيل الاعارة لاسيما في ظل اصابات اللاعب التي لا تتوقف منذ قدومه من صفوف مانشستر سيتي. لاعبين آخرين على رادار البيع مثل ايسكو الذي ينتظر النادي وصول مقابل مالي جيد لرحيله عن الريال كما تم التخلص من بورخا مايورال وداني سيبايوس وخيسوس فاييخو. وعلى مستوى الحراسة ينوي ريال مدريد الموافقة على اعارة اندري لونين لموسم آخر مع بقاء الكوستاريكي كايلور نافاس كحارس ثان للنادي خلفا للبلجيكي تيبو كورتوا كما يتوقع رحيل ماريانو دياز عن خط الهجوم مع وصول الصربي لوكا يوفيتش وتواجد المهاجم الفرنسي المتألق كريم بنزيمة. المطلوب في ريال مدريد هو جمع مبلغ لن يقل عن 150 مليون يورو يساهم في هروب النادي من مخالفة قوانين اللعب المالي النظيف وتسهيل التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا من صفوف مانشستر يونايتد وحل أزمة القائمة لدى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الموسم المقبل. يذكر أن ريال مدريد نجح بالفعل في جمع 133 مليون يورو من بيع لاعبين بقيمة ماتيو كوفاسيتش وثيو هيرنانديز وماركوس لورينتي وتيخيرو وكريستو وراؤول دي توماس في الصيف الحالي.