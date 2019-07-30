بيريز: سأفتقد كريستيانو طيلة حياتي

أقر رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، بأنه سيفتقد طيلة حياته، نجم “الملكي” السابق، ويوفنتوس الحالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، واصفاً إياه بأنه “الأفضل”.

وقال رئيس “الملكي” خلال حفل تسليم “الدون” جائزة “أسطورة ماركا”: “أنا من مشجعي كريستيانو، هذا كل شيء، كيف لا أحضر هذا الحفل؟”.

ويعد رونالدو أحد أبرز النجوم الذين ارتدوا قميص ريال مدريد عبر تاريخه، وهو الهداف التاريخي له برصيد 450 هدفاً في جميع البطولات خلال 438 مباراة.