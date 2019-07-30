مارادونا: عدت للمشي مجدداً.. عمري الآن 15

نشر الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وهو يمشي داخل المستشفى بمساعدة إحدى الطبيبات، وذلك بعد أيام من خضوعه لجراحة في ركبته اليمنى.
كتب الأسطورة الأرجنتيني في رسالته عبر حسابه على إنستغرام: “اليوم عدت للمشي وكأن عمري 15 عاماً، شكراً جزيلاً لجميع طاقم المستشفى الذين اعتنوا بي”.
ويظهر مارادونا في مقطع الفيديو وهو يمشي في ردهة المستشفى، الواقعة شمال بوينوس آيرس، بمساعدة طبيبة متخصصة وهي تقول له: “جيد جداً”، بينما يخطو بعض الخطوات.
ويظهر في الفيديو طبيب آخر وهو يراقب خطوات مارادونا الذي كان يضع جبيرة على ركبته اليمنى.
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