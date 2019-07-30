“الأتلتي” يعلن عن حجم إصابة موراتا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، إصابة مهاجمه ألفارو موراتا بتقلص عضلي في الساق اليمنى، وذلك بعد شعوره بآلام خلال مباراة ريال مدريد الودية فجر السبت الماضي.

كشف الطاقم الطبي للنادي المدريدي في بيان: “الفحوصات استبعدت وجود أي تمزق عضلي، سيواصل المهاجم البرنامج العلاجي، والتدريبات المنفردة حتى يتعافى من الإصابة”.

وغاب صاحب (26 عاماً) عن تدريبات “الأتلتي” خلال اليومين الماضيين، وسيتواصل غيابه عن المباراة الودية الأخيرة أمام نجوم الدوري الأمريكي فجر الخميس المقبل بمدينة أورلاندو.