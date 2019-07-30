شرطة ساو باولو تبرئ نيمار من تهمة اغتصاب عارضة أزياء

رفضت شرطة ساو باولو، تقديم أي اتهام جنائي لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، بعد انتهاء التحقيقات الأولية في اتهامه باغتصاب عارضة أزياء برازيلية في باريس.

كشفت مصادر قضائية، أن الشرطية جوليانا لوبيز بوساكوس، المسؤولة في القسم السادس للدفاع عن المرأة في ساو باولو، أنهت تقريرها بعدم وجود أدلة كافية لاتهام نجم الـ”بي إس جي” رسمياً بالاغتصاب والاعتداء.

ووفقاً لتصريحات أحد المحققين في القضية لجريدة فوليا دي ساو باولو اليومية، وجدت الشرطية تناقضات كثيرة في أقوال عارضة الأزياء ناجيلا تريندادي ميندش دي سوزا (26 عاماً) حول الواقعة، وهو ما أدى إلى إنهاء التحقيقات دون توجيه أي اتهام لصاحب (27 عاماً).

إلا أن هذا لا يعني أن القضية أغلقت، حيث أنه لا يزال أمام النيابة العامة مهلة 15 يوماً، إما للمطالبة باستمرار القضية، أو بغلقها تماماً.

وكان القضاء البرازيلي منح منتصف الشهر الجاري وقتاً إضافياً للشرطة لاستكمال التحقيقات في القضية.