إلزام إيتو بدفع نفقة شهرية لابنته

ألزمت إحدى محاكم مدريد، النجم الكاميروني صامويل إيتو، بدفع نفقة شهرية قدرها ألف و400 يورو، لإريكا دو روساريو (18 عاماً)، والتي تدعي بأنها ابنة لاعب برشلونة وريال مدريد السابق.

قبلت محكمة الدرجة الأولى بالدائرة 84 بمدريد، طلب الإجراءات الاحترازية الذي تقدمت به المدعية، تحت بند موارد عيش مؤقتة.

وخلال جلسة الأربعاء الماضي التي لم يحضرها النجم الكاميروني، طالبت الفتاة بنفقة 5 آلاف يورو شهرياً كإجراء احترازي لحين البت في القضية.

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وقال محامي إريكا، فرناندو أوسونا: “هي طالبة تدرس العلوم ليس لديها موارد للعيش، لأن أمها أدلينسا د روساريو عاطلة”.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة لإثبات الأبوة في أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني).

وتؤكد المدعية أن هناك عدة شهود يمكنهم الشهادة بشأن العلاقة التي جمعت اللاعب (38 عاماً) بأمها، حين كان يلعب في ليغانيس.