الارشيف / اخبار الرياضه

جالاتا سراي يقترب من التعاقد مع فالكاو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 اقترب نادي جالاتا سراي التركي من التعاقد مع المهاجم الكولومبي، رادامل فالكاو، نجم موناكو الفرنسي، وذلك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

 ونقلًا عن "ليكيب" الفرنسية، التي أكدت

أن فالكاو اقترب من اللعب بقميص جالاتا سراي الموسم المقبل، في عقد سيمتد لموسمين مقبلين.

 وأضافت الصحيفة، أن فالكاو سيتقاضى مع النادي التركي 8 ملايين يورو في الموسم، أي أكثر مما يتقاضاه حاليًا مع موناكو.

 ولعب النمر الكولومبي رفقة موناكو، الموسم الماضي، 33 مباراة، استطاع تسجيل 15 هدفًا، وساهم في صناعة تمريرتين حاسمتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جالاتا سراي يقترب من التعاقد مع فالكاو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا