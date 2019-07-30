جالاتا سراي يقترب من التعاقد مع فالكاو

اقترب نادي جالاتا سراي التركي من التعاقد مع المهاجم الكولومبي، رادامل فالكاو، نجم موناكو الفرنسي، وذلك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ونقلًا عن "ليكيب" الفرنسية، التي أكدت

أن فالكاو اقترب من اللعب بقميص جالاتا سراي الموسم المقبل، في عقد سيمتد لموسمين مقبلين.

وأضافت الصحيفة، أن فالكاو سيتقاضى مع النادي التركي 8 ملايين يورو في الموسم، أي أكثر مما يتقاضاه حاليًا مع موناكو.

ولعب النمر الكولومبي رفقة موناكو، الموسم الماضي، 33 مباراة، استطاع تسجيل 15 هدفًا، وساهم في صناعة تمريرتين حاسمتين.