إشادة دولية من الدول المشاركة في بطولة العالم للسباحة بالزعانف بشرم الشيخ

أشادت وفود الدول المشاركة في بطولة العالم للسباحة بالزعانف في دورتها السادسة عشرة، التي تقام للمرة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط بحمام السباحة الأوليمبي الذي يستضيف منافسات البطولة التي تقام خلال الفترة من 28 يوليو الجاري وحتى 4 أغسطس المقبل.

وقد وجه رؤساء الوفود المشاركة الشكر لكل من؛ وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي، على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.

مؤكدين أن مدينة شرم الشيخ تعتبر من أجمل المدن التى قاموا بزيارتها لما تتمتع به من بنية تحتية وإنشائية رياضية تجعل من شرم الشيخ واحدة من أجمل مدن العالم جذبًا للأحداث والفعاليات

يذكر أن الدول المشاركة في البطولة للنسخة الحالية هي "مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، سلوفاكيا، إيطاليا، كوريا، كرواتيا، اليونان، روسيا، إسبانيا، ألمانيا، ليتوانيا، أستونيا، كولومبيا، تركيا، التشيك، الصين، جيبوتي، المجر، اليابان، سويسرا، أوكرانيا، تايوان، بولندا، تايلاند، الهند، كازاخستان، الأردن، أندونيسيا، المغرب، المكسيك، السودان".

لكل من؛ وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي، على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.مؤكدين أن مدينة شرم الشيخ تعتبر من أجمل المدن التى قاموا بزيارتها لما تتمتع به من بنية تحتية وإنشائية رياضية تجعل من شرم الشيخ واحدة من أجمل مدن العالم جذبًا للأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى.يذكر أن الدول المشاركة في البطولة للنسخة الحالية هي "مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، سلوفاكيا، إيطاليا، كوريا، كرواتيا، اليونان، روسيا، إسبانيا، ألمانيا، ليتوانيا، أستونيا، كولومبيا، تركيا، التشيك، الصين، جيبوتي، المجر، اليابان، سويسرا، أوكرانيا، تايوان، بولندا، تايلاند، الهند، كازاخستان، الأردن، أندونيسيا، المغرب، المكسيك، السودان".

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