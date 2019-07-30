كريم نيدفيد يخضع لجلسات علاج طبيعي

يخضع كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لجلسات في «الجيم» بالإضافة إلى العلاج الطبيعي، ضمن البرنامج الذي يخضع له، بعد جراحة غضروف الركبة التي أجراها في ألمانيا.
وينفذ اللاعب برنامجا علاجيا وتأهيليا خاصا به ،عقب عودته من ألمانيا مؤخرا، حيث خضع لفحص طبي جديد للاطمئنان على حالته؛ تمهيدا لعودته من جديد إلى المران الجماعي مع الفريق.
يذكر أن لاعبي الأهلي المصابينيواصلون برامجهم العلاجية والتأهيلية داخل مقر النادي بالجزيرة، في الوقت الذي حصل فيه الفريق على راحة لمدة أربعة أيام بعد انتهاء مباراة الفريق مع الزمالك التي أقيمت يوم الأحد الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف في ختام مسابقة الدوري العام.
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