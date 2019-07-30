شريف إكرامي يواصل برنامجه التأهيلي

يواصل شريف إكرامي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استكمال برنامجه التأهيلي في ملعب التتش الذي يشمل الجري حول الملعب وخوض بعض الفقرات التأهيلية، إلى جانب

جلسات في الجيم، تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

وقطع إكرامي خطوة كبيرة في طريق عودته من جديد للمشاركة في

المران الجماعي، من خلال تنفيذ المرحلة الجديدة في برنامجه التأهيلي التي تستغرق أسبوعين، ومن المنتظر عودته للتدريبات عقب عودة الأهلي من السودان، وخوض مباراة الذهاب أمام فريق «اطلع برة» في ذهاب دور الـتمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.