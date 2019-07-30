غدًا.. ختام معسكر حكام منطقة الجيزة ببورسعيد

تختتم غدًا فعاليات معسكر حكام منطقة الجيزة والتى استضافتها المدينة الشبابية ببورسعيد برئاسة محمد عبد العزيز وذلك بمشاركة اكثر من ٥٠ حكما من حكام الدرجة الثانية والثالثة .

وشهد المعسكر برنامجا مكثفا من المحاضرات النظرية والتطبيقات عملية بالملعب الى جانب حالات بالفيديو بالاضافة الى شرح التعديلات التى اقرها الـ" فيفا" مؤخرا على

قانون كرة القدم حيث تولى القاء المحاضرات كابتن أحمد الشناوى المحاضر الدولى في التحكيم .حيث قال الشناوى إن منطقة حكام الجيزة بذلت جهدا كبيرا حتى يخرج المعسكر بشكل جيد خاصة انه وجدت كل الدعم والمساندة من مجلس إدارة الفرع الذى يسعى دائما إلى ظهور حكام الفرع بالمستوى المتميز حتى يعود قضاة الملاعب بالجيزة الى سابق عهدهم بالتواجد بالمحافل الدولية والقارية خاصة فى ظل الفكر الراقى والوعى للدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .وعلى هامش المعسكر نادى بضرورة استثمار العقول المتميزة والخبرات التحكيمية المصرية التى لها باع في عالم التحكيم المصري والعربي والافريقي لوضع استراتيجية تحكيمية موحدة متطورة تواكب التحكيم العالمى في دول العالم مثلما يحدث في إنجلترا.