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منتخب شباب الكانوي والكياك يسافر إلى رومانيا للمشاركة فى بطولة العالم

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تغادر القاهرة اليوم الثلاثاء بعثة منتخب الشباب للكانوى والكياك متجهة إلى رومانيا للمشاركة فى بطولة العالم للشباب تحت 23 عاما المقرر اقامتها خلال الفترة من 1إلى 5 أغسطس المقبل.

تضم البعثة المصرية كلا من أسامة جلال اداريا والسيد البدويهى مدربا واللاعبين مؤمن مهران واحمد البدويهى وعلى حسن وسماء فاروق . ويشارك الثنائي على حسن وسماء

فاروق فى بطولة العالم على نفقة الاتحاد الدولى للعبة .

ومن جانبه صرح رئيس اتحاد الكانوى والكياك المستشار محمد السكرى بأن الفريق سيتوجه عقب انتهاء البطولة مباشرة إلى المجر للانتظام فى معسكر تدريبي مغلق خلال الفترة من 5 حتى 20 اغسطس المقبل استعدادا للمشاركة

فى بطولة العالم للكبار التى ستقام بمدينة سيجيد المجرية خلال المدة من 20 حتى

26 من الشهر ذاته وبعدها يسافر الفريق الى المغرب للاشتراك فى منافسات دورة الالعاب الافريقية فى الفترة من 26 حتى 31 اغسطس المقبل.

أضاف قائلا أن اللاعب على حسن يشارك فى معسكرين تدريبيين وبطولتى العالم للشباب والكبار على بمنحة وعلى نفقة الاتحاد الدولى للكانوى والكياك تقديرا للخطوات المتسارعة التى تسير بها اللعبة فى مصر من تطور ونمو دائم.
 

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