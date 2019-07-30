وزير الرياضة: نشارك في الألعاب الأفريقية من أجل اللقب.. والرئيس السيسي يوفر إمكانات غير مسبوقة

طالب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة مصر التي ستشارك في دورة الألعاب الأفريقية، المقرر إقامتها في المغرب، خلال الفترة من 19 حتى 31 أغسطس المقبل، ببذل مجهود أكبر والعمل على تحقيق أفضل النتائج، والمنافسة على اللقب الأفريقي، لأن مصر دولة كبيرة.

قال الدكتور أشرف صبحي، وفرنا كل الإمكانات والدعم

للبعثة وكل المشاركين، والبطولة في المغرب كبيرة جدًا، وهي دورة أولمبية أفريقية، ومن خلالها يتم التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وننتظر عودتكم باللقب ورفع راية مصر عاليًا.

أضاف الدكتور أشرف صبحي، وزارة الرياضة، مصر تشارك في البطولات للأفضل ونرفض أنصاف الحلول،

والتمثيل المشرف من دون بطولات خارج حسباتنا، والدولة المصرية والقيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل وتهدف من أجل أن تكون مصر الأول، ووفرت الإمكانات كافة عكس السنوات الماضية.

شدد الدكتور أشرف صبحي، مصر تشارك بأكبر بعثة، والمسئولية كبيرة ولدينا ثقة كبيرة في جميع اللاعبين، وللمرة الأولى تحدث جلسة مع بعثة قبل المشاركة في البطولة، وحرصنا على ذلك لتأكيد اهتمام الدولة ودعم البعثة قبل السفر والمشاركة.