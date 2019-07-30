كشف الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية أن البعثة المصرية التي ستشارك في دورة الألعاب الإفريقية في المغرب أنه تم توفير بعثة طبية كبيرة تضم خمسة أطباء للتواجدفي المدن الأربعة التي ستقام فيها منافسات مصر.
حذر الدكتور حسن كمال اللاعبين من تناول الأطعمة أو المياه العادية خلال دورة الألعاب الإفريقية وأنهيتوجب على الجميع تناول المياه المعدنية المغلقة من أجل تجنب المنشطات.
أشار الدكتور حسن كمال، تواصلنا مع جميع الاتحادات للحصول على كافة البيانات من عن اللاعبين المشاركين وسيكون للبعثة المصرية الطبية خدمة 24 ساعة خلال التواجد في المغرب لخدمة اللاعبين واللاعبات.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليمات طبية لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.