باريس سان جيرمان يحدد قيمة بيع نيمار إلى برشلونة

حدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قيمة بيع لاعبه البرازيلي نيمار إلى برشلونة، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن نادي العاصمة الفرنسية قد قام

بتخفيض مبلغ بيع نيمار من ٣٠٠ مليون يورو إلى ١٨٠ فقط.وأضافت الصحيفة الكتالونية، أن النادي الباريسي، قد فتح باب التفاوض مع برشلونة بخصوص نيمار، ولكن الإدارة الفرنسية لا تريد أي لاعب للتبادل، ولكن قيمة الصفقة المالية فقط.وواصلت الصحيفة، أن مالكي باريس سان جيرمان يتوقعون تقدم في مفاوضات نيمار من جانب بارتيميو رئيس نادي برشلونة في الأيام المقبلة.