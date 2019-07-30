رياضة | مصر تشارك بـ ٢٩٨ لاعبا في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تشارك بـ ٢٩٨ لاعبا في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى اليوم وزير الشباب و الرياضة، ببعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الافريقية بالمغرب بحضور هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية، و اعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية.

وتشارك مصر فى دورة الالعاب الافريقية المقرر اقامتها فى المغرب فى الفترة من 19 الى 31 أغسطس.



ويضم قوام البعثة المصرية في المغرب ٤٠٣ أفراد، منهم ٢٩٨ لاعبا ، و تشارك مصر في ٢٤ لعبة " جميع العاب الدورة عدا كرة القدم و الدراجات".



وشهد اللقاء مناقشة الاستعدادات للبطولة بحضور اعضاء اللجنة الاولمبية وجميع اللاعبين والمدربين والاداريين ورؤساء الاتحادات المشاركة فى دورة الالعاب الافريقية ، كما تم استعراض الزي الخاص بالبعثة المشاركة.

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ورحب حطب بالسيد الوزير أشرف صبحي، مؤكدا انه لايدخر جهدا في دعم الرياضة و مساندة اللاعبين، متمنيا التوفيق للاعبين.



وحذر المهندس الباسل عبدالله ، رئيس بعثة مصر المسافرة للمغرب، اللاعبين من تناول أي أدوية مجهولة المصدر و التعامل من الاجهزة الطبية للبعثة المصرية فقط، تجنبا للوقوع في خطر المنشطات و الإيقاف.

فيما أشاد وزير الرياضة ، بإنجاز منتخب اليد بإحراز برونزية مونديال الشباب، مؤكدا ان هذا المنتخب شرف مصر، بالأداء الرجولي في البطولة.

و أشاد صبحي بجهود اللجنة الأوليميية و بالاتحادات الرياضية، وبدعم القيادة السياسية متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تطوير الرياضة في مصر، مما جعل مصر في حالة تنافس كبيرة جدا مع دول كثيرة و اصبحت ندا قويا لمتخبات أوروبية.

وشدد صبحي على قوة المنافسة في دورة الألعاب الافريقية، مؤكدا انها بمثابة دورة أولمبية على مستوى القارة، مؤكدا ان الجميع وراء البعثة للعودة إلى مصر بأكبر قدر من الميداليات، خاصة أن هنا بعض الألعاب مؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.