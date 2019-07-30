رياضة | وزير الرياضة: مصر تشارك في دورة الألعاب الإفريقية من أجل اللقب.. والرئيس السيسي يوفر إمكانيات غير مسبوقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة: مصر تشارك في دورة الألعاب الإفريقية من أجل اللقب.. والرئيس السيسي يوفر إمكانيات غير مسبوقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة مصر التي ستشارك في دورة الألعاب الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 19 حتى 31 أغسطس ببذل مجهود أكبر والعمل على تحقيق أفضل النتائج والمنافسة على اللقب الإفريقي لأن مصر دولة كبيرة.

وقال الدكتور أشرف صبحي ، وفرنا كل الإمكانيات والدعم للبعثة وكل المشاركين والبطولة في المغرب كبيرة جدا وهي دورة أولمبية إفريقيا ومن خلالها تأهل لأولمبياد طوكيو 2020 وننتظر عودتكم باللقب ورفع راية مصر عاليا.



أضاف الدكتور أشرف صبحي ، وزارة الرياضة في ظهر اللجنة الأولمبية والاتحادات ومصر تشارك في البطولات للأفضل ونرفض أنصاف الحلول والتمثيل المشرف بدون بطولات خارج حسباتنا والدولة المصرية والقيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل وتهدف من أحل أن تكون مصر الأول ووفرت كافة الإمكانيات عكس السنوات الماضية.