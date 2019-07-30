رياضة | إغلاق قضية نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق قضية نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت الشرطة في البرازيل قضية الاغتصاب المتهم فيها نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من عارضة أزياء تدعى نجيلا ترينداد.

وقرر مكتب المدعي العام في ساو باولو إغلاق القضية المتهم فيها نيمار لعدم كفاية الأدلة بعد أن كان اللاعب على أن علاقاته مع السيدة ترينداد كانت متفقة وليس فيها أي ابتزاز.

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زعمت السيدة ترينداد في مقابلة أجريت معها مؤخرًا أنها ستواصل محاربة القضية في محاولة للقتال من أجل العدالة.