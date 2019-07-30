رياضة | فان جال: بيب جوارديولا ليس مدربا كبيرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان جال: بيب جوارديولا ليس مدربا كبيرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قلل لويس فان جال المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي من بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي وتصنيفه ضمن أفضل مدربي العالم.

وقال فان جال لفرانس فوتبول: "جوارديولا فاز بكل شيء في إنجلترا الموسم الماضي، لكن المستوى الأعلى يكون في دوري الأبطال، لكنه لم يفز به سواء مع السيتي أو بايرن ميونيخ".

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وكشف فان جال عن رأيه في سر فشل جوارديولا في التتويج باللقب الأوروبي منذ عام 2011، حيث قال: "هذا لأنه مشغول للغاية بفريقه ولا يعير اهتمامًا للمنافس، لأنه يجب أن يكون هناك توازن ففي السابق كان يولي بنفسه اهتمامًا كبيرًا للطريقة التي يلعب بها الفريق المنافس ومدى قوته وضعفه، لأنه ينبغي عليك احترام الخصم، لكنه يفضل الآن القيام بالأمور المتعلقة به فقط".