رياضة | شاهد أول ظهور لمحمد صلاح في مران ليفربول اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد أول ظهور لمحمد صلاح في مران ليفربول اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر النجم المصري محمد صلاح صورته في مران ليفربول برفقة صديقه البرازيلي فيرمنيو في إنضمامه لمعسكر الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

قام صلاح بنشر صورة له مع فيرمنيو عبر موقع التوصل الإجتماعي "إنستجرام" خلال الاستوري في أول طهور له بعد إنضمامه لمعسكر ليفربول.

يذكر أن محمد صلاح ظهر بالأمس في مكة المكرمة للقيام بمناسك عمرة قبل الإنضمام اليوم لمعسكر ليفربول إستعدادا للموسم الجديد 2019/2020.