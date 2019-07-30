رياضة | محظورات طبية لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محظورات طبية لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية أن البعثة المصرية التي ستشارك في دورة الألعاب الإفريقية في المغرب أنه تم توفير بعثة طبية كبيرة تضم خمسة أطباء للتواجد في المدن الأربعة التي ستقام فيها منافسات مصر.

حذر الدكتور حسن كمال اللاعبين من تناول الاطعمة أو المياة العادية خلال دورة الألعاب الإفريقية وأنه يتوحب على الجميع تناول المياة المعدنية المغلقة من أجل تجنب المنشطات.

أشار الدكتور حسن كمال ، تواصلنا مع جميع الاتحادات للحصول على كافة البيانات من عن اللاعبين المشاركين وسيكون للبعثة المصرية الطبية خدمة 24 ساعة خلال التواجد في المغرب لخدمة اللاعبين واللاعبات.