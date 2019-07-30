رياضة | حطب: نشارك في دورة الألعاب الإفريقية بهدف المنافسة ورفع راية مصر دوليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حطب: نشارك في دورة الألعاب الإفريقية بهدف المنافسة ورفع راية مصر دوليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن مشاركة مصر في دورة الألعاب الإفريقية التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 19 حتى 31 أغسطس القادم من أجل المنافسة على اللقب.



قال المهندس هشام حطب مصر تشارك في دورة الألعاب الإفريقية للمرة الثانية عشر بعدد 298 لاعب ولاعبه في 24 لعبة بهدف المنافسة ورفع راية مصر في ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي ورعايته للرياضة المصرية والسعي نحو تطويرها والانجازات التي تتحقق في كل الألعاب خلال الفترة الحالية.



ووجه المهندس هشام حطب الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على مجهوداته والتعاون المثمر مع اللجنة الأولمبية وحرصه على دعم الحركة الأولمبية في إطار السعي نحو واجهه مشرفة لمصر وتحقيق نتائج ترفع راية مصر عاليا.



وإشار المهندس هشام حطب ، دورة الألعاب الإفريقية تشهد فرصة لتأهل ما يقرب من 30 لاعب ولاعبه لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وهذا هدف أخر بخلاف المنافسة على اللقب والذي سيكون شرس مع المغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا والجزائر ولكننا نركز جيدا في المنافسة لتحقيق أهدافنا.