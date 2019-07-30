رياضة | أول ضحايا محمود متولي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول ضحايا محمود متولي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع المدافع الدولي مححمود متولي لاعب الإسماعيلي السابق لمدة 5 مواسم في الإنتقالات الصيفية الحالية.

وبعد التعاقد مع متولي سيكون له ضحايا داخل النادي الأهلي في مركز الدفاع لأن المدير الفني مارتن لاسارتي سوف يعتمد على لاعب الإسماعيلي السابق بجانب رامي ربيعة في قلب الدفاع

ومن المرجح أن يكون رامي ربيعة بجانب متولي، وبالتالي سيكون للاعب ضحايا داخل الاهلي في مركز قلب الدفاع وسيتواجد على دكة الفريق ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وسعد سمير بعد عودته من الإصابة.

كمان أن الأهلي سيقوم ببيع لاعبين من مركز الدفاع أو الخروج للإعارة مثل محمد نجيب واحمد علاء المدافع المنضم من الداخلية في العام الماضي.