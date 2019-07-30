رياضة | الأولمبية تكشف عن زي بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأولمبية تكشف عن زي بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب عن زي بعثة مصر التي من المقرر أن تشارك في دورة الألعاب الإفريقية المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 19 حتى 31 أغسطس القادم. يقيم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية مؤتمر صحفي بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وجميع اللاعبين والمدربين والإداريين المشاركين في دورة الألعاب الإفريقية وحضور رؤساء الاتحادات وبعض مجالس إدارات الأندية.

حرص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على تصميم زي خاص لمشاركة مصر في دورة الألعاب الأفريقية لتظهر بعثة مصر بالشكل اللائق والذي يناسب مصرنا الغالية.

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