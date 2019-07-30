رياضة | مصر تشارك في 24 لعبة بدورة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تشارك في 24 لعبة بدورة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب عن مشاركة مصر في دورة الألعاب الإفريقية التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 19 حتى 31 أغسطس بعدد 24 لعبه بمشاركة 54 دولة إفريقية.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم عرض فيلم تسجيلي عن نشأة دورة الألعاب الإفريقية وتاريخ مشاركة مصر وإستعراض المدن المغربية التي تقام فيها المنافسات.

تشارك مصر في منافسات 24 لعبة هم القوس والسهم وألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x3 والملاكمة والكانوي والسلاح والفروسية والجمباز وكرة اليد والجودو والكاراتية والتجديف والرماية والسباحة وتنس الطاولة والتايكوندو والتنس الأرضي والثلاثي الحديث والكرة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية ورفع الأثقال والمصارعة والشطرنج والبلياردو.

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وتضم بعثة مصر التي تشارك في دورة الألعاب الأفريقية 405 فرد بين لاعبين ومدربين وإداريين.

يرأس بعثة مصر في دورة الألعاب الإفريقية في المغرب المهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

حضر المؤتمر كلا من المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية والدكتور علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الأولمبية والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المهندس ياسر إدريس والمهندس الباسل عبدالله والمهندس هشام نصر والعميد يحي دعبس والأستاذ محمد عبدالمطلب والدكتور عبدالعزيز غنيم ومحمود محجوب والمدير التنفيذي ممدوح الششتاوي.