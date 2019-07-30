رياضة | قيمة صفقة محمود متولي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيمة صفقة محمود متولي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن القيمة المالية التي كلفت خزينة النادي للتعاقد مع محمود المتولي لاعب الإسماعيلي.

وقال المصدر إن الصفقة كلفت الأهلي ١٥ مليون جنيه، قام النادي الأحمر بدفعهم للإسماعيلي.

وأعلن الأهلي منذ قليل تعاقده رسميا مع المتولي، ليصبح الصفقة الثالثة التي يضمها في الصيف الجاري بعد رمضام صبحي من هيدير سفيلد تاون لمدة موسم على سبيل الإعارة، والمالي أليو ديانج قادمًا من مولودية الجزائر لـ٥ مواسم.