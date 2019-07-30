رياضة | إنتر ميلان يغري كافاني براتب ضخم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يغري كافاني براتب ضخم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أن يوجد تفاوض جاد بين إنتر ميلان ومهاجم باريس سان جيرمان إدينسون كافاني .

وتبعاً للصحيفة الإيطالية "لاجازيتا ديللو سبورت" فإن الاورجوياني كافاني أصبح خيار رئيسي بعد تعنت صفقة لوكاكو.

ويعود التحول في قرار انترميلان بعد صعوبة ضم مهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو الذي اقترب من الدخول في صفقة تبادلية مع الأرجنتيني باولو ديبالا للذهاب الى اليوفينتوس.

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وأشارت الصحيفة إلى أن النيرازوري عرض على كافاني عقد مدته 3 مواسم براتب سنوي يبلغ 9 ملايين يورو، وهو نفس العرض الذي سبق تقديمه للوكاكو.

يذكر أن عقد الأورجوياني كافاني مع سان جيرمان ينتهي في صيف 2020، وهو ما يسهل خروجه من حديقة الأمراء.