رياضة | رسمياً.. باريس سان جيرمان يضم نجم منتخب السنغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. باريس سان جيرمان يضم نجم منتخب السنغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام نادي باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، بالإعلان عن ضمه لنجم المنتخب السنغالي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتبعاً للموقع الرسمي لباريس جيرمان، فإن نادي العاصمة، تعاقد مع اللاعب السنغالي إدريسا جاي، قادمًا من إيفرتون لمدة 4 مواسم.

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وكشفت تقارير أن قيمة صفقة لاعب ايفرتون السابق بلغت 32 مليون يورو، بالإضافة إلى بعض الحوافز.

وقال إدريسا: "أشعر بالفخر عقب الانضمام إلى سان جيرمان، حيث أنني كنت أضع تركيزي في كأس أمم أفريقيا، والآن أريد التقدم خطوة جديدة في مسيرتي الاحترافية".

وتابع: "نادي باريس سان جيرمان من أكثر المشروعات الرياضية طموحًا في أوروبا والعالم، وأريد أن أشكر المسؤولين والمدرب على الثقة في قدراتي".