رياضة | محمود متولي بلغة الأرقام.. خطر وحيد على الأهلي من المدافع الهداف (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود متولي بلغة الأرقام.. خطر وحيد على الأهلي من المدافع الهداف (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح النادي الأهلي في التعاقد مع محمود متولي مدافع النادى الإسماعيلي لمدة 5 مواسم بداية من فترة الانتقالات الصيفية.

وشارك محمود متولى مع الإسماعيلي فى 29 مباراة في الدوري المصري ودورى أبطال إفريقيا وكأس مصر بإجمالي 2395 دقيقة ونجح متولي فى تسجيل 6 أهداف وحصل على 4 إنذارات فقط.

وتصدى محمود متولي لأربع تسديدات وقطع الكرة بإجمالي 92 مرة وقام بالتشتيت 48 مرة وهو ما يعكس كثرة تطفيشه للكرة فيما نال الكارت الأصفر مرتين فقط.

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وخاض محمود متولى مع الإسماعيلي بشكل 148 مباراة نجح فى تسجيل 18 هدفًا وصنع 3 أهداف وشارك بمعدل 11754 دقيقة.

محمود متولي من مواليد 4 يناير 1993 أي أن عمره 26 عامًا وانضم لناشئي الإسماعيلي في 2002 وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في الدوري الممتاز في 13 أبريل 2013 أمام طلائع الجيش ولعب لمنتخب الشباب تحت قيادة ربيع ياسين وحقق معه بطوله إفريقيا سنة 2013 وكان يلعب كليبرو وانضم لمنتخب مصر للمحليين في عام 2017