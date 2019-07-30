رياضة | ماذا قدم محمود متولي مع الإسماعيلي لينتقل للأهلي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم محمود متولي مع الإسماعيلي لينتقل للأهلي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع محمود متولي مدافع النادى الإسماعيلي لمدة 5 مواسم بداية من فترة الانتقالات الصيفية.

ولعب محمود متولي 22 مباراة مع الإسماعيلي هذا الموسم بإجمالى 1759 دقيقة وأحرز 6 أهداف وسدد 25 تسديدة بواقع 7 على المرمى.

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وتصدى محمود متولي لأربع تسديدات وقطع الكرة بإجمالى 92 مرة وقام بالتشتيت 48 مرة فيما نال الكارت الأصفر مرتين فقط.

محمود متولي من مواليد 4 يناير 1993 أي أن عمره 26 عامًا وانضم لناشئي الإسماعيلي في 2002 وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في الدوري الممتاز في 13 أبريل 2013 أمام طلائع الجيش ولعب لمنتخب الشباب تحت قيادة ربيع ياسين وحقق معه بطوله إفريقيا سنة 2013 وكان يلعب كليبرو وانضم لمنتخب مصر للمحليين في عام 2017