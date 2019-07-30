شكرا لقرائتكم مفاجأة.. الأهلي يوقع بروتوكول مع الدراويش لتبادل اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع مسئولو الأهلى بروتوكول تعاون مع الإسماعيلي فى ملف تبادل اللاعبين، بعد ساعات قليلة من إتمام صفقة شراء الأهلى لمحمود متولى مدافع الدراويش، فى مفاجأة من العيار الثقيل، وعلى عكس ما يتم ترويجه عن وجود خلافات بين الناديين .

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ووقع أمير توفيق الاتفاقية بالنيابة عن إدارة الأهلى، خلال تواجده فى مدينة الإسماعيلية، فى الزيارة التي بدأت أمس الأثنين وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، والتي جاءت فى الأساس للحصول على الاستغناء الخاص بمحمود متولى.

وأتفق الأهلى والإسماعيلي على التعاون بشكل كبير على مستوى اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وفتح صفحة جديدة بين الناديين والبدء فى التعاون الجاد على كافة المستويات.