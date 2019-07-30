شكرا لقرائتكم الأوليمبية تكشف عن الزي الرسمي لبعثة مصر فى دورة الألعاب الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويقيم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، مؤتمر صحفي بحضور جميع اللاعبين والمدربين والإداريين المشاركين في دورة الألعاب الإفريقية وحضور رؤساء الاتحادات وبعض مجالس إدارات الأندية.
وحرص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على تصميم زي خاص لمشاركة مصر في دورة الألعاب الأفريقية لتظهر بعثة مصر بالشكل اللائق والذي يناسب مصرنا الغالية.
ويتضمن الزى 3 تيشيرتات أحمر و أزرق و أبيض ويظهر عليها علم مصر ، بالإضافة إلى 2 بنطلون أسود اللون ، ومعه ترينينج أحمر فى كحلى وحقيبتان وحذاء رياضى
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