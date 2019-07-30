شكرا لقرائتكم سموحة واف سي مصر يرشحان "الشامى" لتمثيلهما فى رابطة المحترفين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل ناديى سموحة وأف سى مصر، خطابين إلى اتحاد الكرة، يفيدان بترشيحهما محمود الشامى عضو اتحاد الكرة ورئيس رابطة المحترفين السابق، لتمثيل الناديين فى رابطة المحترفين المزمع تشكيلها فى الموسم الجديد.

ورشح الأهلى عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالنادى الأحمر، ممثلا عنه فى اللجنة كما رشح الاتحاد السكندرى محمود الشامى للرابطة.

وتلقى ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، خطابًا من نهاد حجاج المستشار القانونى لرابطة المحترفين مؤخرا، يطلب فيه تفعيل البند 62 من لائحة النظام الأساسى.

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وطالب الخطاب بمخاطبة أندية الدورى الممتاز لتشكيل رابطة المحترفين، من خلال ترشيح كل نادٍ لاسم شخصية من خارج مجلس إدارته لتمثله فى الرابطة، قبل عقد الانتخابات الداخلية لإنتخاب مكتب تنفيذى للرابطة.

كما تضمن الخطاب مطالبة ثروت سويلم بترشيح إسمين من داخل اتحاد الكرة لتمثيله فى الرابطة وفقا للائحة.