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الجبلاية تستقبل طلبات تتخطي اللائحة لإقامة جمعية عمومية طارئة...

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جدة - عمرو شويل استقبل اتحاد الكرة 78 طلبا رسمياً من أندية الجمعية العمومية، لعقد جمعية عمومية غير عادية، خلال الفترة المقبلة لتعديل اللائحة، وطلب تحديد موعد فتح باب الانتخابات.

 

وتنص لائحة اتحاد الكرة على الموافقة على اقامة جمعية عمومية غير عادية يستوجب تلقى الجبلاية 56 طلباً من أندية الجمعية العمومية رسمياً . 

 

كان اتحاد الكرة قرر تشكيل لجنة لإعادة صياغة مسابقات القسمين الثاني والثالث، خلال الاجتماع الودي الذي عقده ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد مع عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية . 

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