شكرا لقرائتكم الجبلاية تستقبل طلبات تتخطي اللائحة لإقامة جمعية عمومية طارئة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان اتحاد الكرة قرر تشكيل لجنة لإعادة صياغة مسابقات القسمين الثاني والثالث، خلال الاجتماع الودي الذي عقده ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد مع عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية .
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